НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 09:08

Немцы жёстко отреагировали на обвинения Зеленского в адрес России

Читатели Zeit призвали сместить Зеленского после обвинения России во лжи по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вводит мир в заблуждение, говоря о своей готовности к переговорам. Однако такое обвинение пришлось не по нраву читателям немецкого издания Zeit. Они раскритиковали украинского лидера и призвали сместить его.

"Объясните Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили этого клоуна", — написал один из читателей.

По словам комментаторов, только недавно Украина заявляла о том, что не хочет проводить переговоры. Зеленский обвиняет Россию во лжи, хотя сам запрещает общаться с Москвой, подчеркнул кто-то. Читатели отметили, что не представляется возможным верить человеку, который отправляет украинцев на смерть. А ведь Россия на протяжении нескольких лет говорила о своих гарантиях безопасности. Происходящее сейчас — итог игнорирования мировым сообществом этих заявлений, заключили комментаторы.

"Кому-то не хватает мужества": Немцы осудили Зеленского за нежелание встретиться с Путиным на G20

"Кому-то не хватает мужества": Немцы осудили Зеленского за нежелание встретиться с Путиным на G20

Напомним, 4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от решения конфликта путём контактов с Россией.

Обложка ©

President.gov.ua

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров