Немцы жёстко отреагировали на обвинения Зеленского в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вводит мир в заблуждение, говоря о своей готовности к переговорам. Однако такое обвинение пришлось не по нраву читателям немецкого издания Zeit. Они раскритиковали украинского лидера и призвали сместить его.

"Объясните Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили этого клоуна", — написал один из читателей.

По словам комментаторов, только недавно Украина заявляла о том, что не хочет проводить переговоры. Зеленский обвиняет Россию во лжи, хотя сам запрещает общаться с Москвой, подчеркнул кто-то. Читатели отметили, что не представляется возможным верить человеку, который отправляет украинцев на смерть. А ведь Россия на протяжении нескольких лет говорила о своих гарантиях безопасности. Происходящее сейчас — итог игнорирования мировым сообществом этих заявлений, заключили комментаторы.