Культуролог назвал День народного единства символом общей преданности граждан Родине

Президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России обратил внимание на значение Дня народного единства, а также высказался о происходящих сейчас событиях. Об этом в телеграм-канале написал историк, культуролог, ведущий программы "Наши" Борис Якеменко.

"Открывая встречу, Владимир Путин обратил внимание на несколько очень важных вещей. Прежде всего на значение праздника. День национального единства становится символом общей преданности народа своей Родине, способности людей вместе в самые тяжёлые минуты забывать разногласия и преодолевать любые испытания", — уверен историк.

Якеменко заметил, что понятие "патриотизм" возникло в годы Смуты 300 лет назад и стало объединяющим началом российского народа, его неотъемлемым качеством и главной силой. И сегодня любовь к Родине даст возможность не только одержать победу в противостоянии с внешними угрозами, но и вывести страну на новый уровень развития.

"Президент отметил, что победа над внешним врагом всегда сопровождается внутренним самоочищением общества. Главное, что произошло 300 лет назад, — это возникновение единства, прекращение распрей и предательств, а не освобождение от интервенции. Сегодня мы наблюдаем те же процессы: российское общество отторгает всё то, что долгое время навязывалось ему, что не соответствовало духу, характеру, традициям народа", — продолжил эксперт.

История существует только в неразрывном единстве трагического и героического, обратил внимание культуролог, поэтому глава государства справедливо считает невозможным "отмену" каких-либо периодов истории России. Важным моментом стало и внимание президента на потребности сегодняшней России в высокопрофессиональных специалистах исторического и гуманитарного профиля.

"Сегодня необходимо готовить новых и поддерживать действующих профессиональных историков, учёных, вузовских преподавателей, школьных учителей, повышать качество исторического образования. При этом главными требованиями, предъявляемыми к историкам и специалистам гуманитарного профиля в целом, должны быть правда и объективность, ибо перелицовка истории — первый шаг к потере государственного суверенитета", — добавил Якеменко.

Также историк назвал тяжелейшим и вынужденным принятое Путиным решение о начале спецоперации на Украине в условиях неизбежного столкновения с неонацистским режимом.

"Но в любом случае президент воспринимает события на Украине как трагедию, к которой привёл отказ властей этого государства от истории и традиций своего народа. Последовательно воспитывая в поколениях украинцев ненависть к русским, Запад фактически довёл Украину до самоубийства. Это путь любого государства, отказывающегося от права на суверенитет", — считает Якеменко.