В России за сутки выявили 5617 случаев заражения коронавирусом

Известно, что за это же время из-за ковида умерло 67 человек, а число госпитализаций достигло 582. Всего с начала пандемии заразилось 21 459 284 гражданина, а количество летальных исходов составило 390 526. Тем временем выздоровело за сутки 7819 человек, за всё время — 20 849 598 россиян.