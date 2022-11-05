В России за сутки выявили 5617 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5617 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Известно, что за это же время из-за ковида умерло 67 человек, а число госпитализаций достигло 582. Всего с начала пандемии заразилось 21 459 284 гражданина, а количество летальных исходов составило 390 526. Тем временем выздоровело за сутки 7819 человек, за всё время — 20 849 598 россиян.
Напомним, 4 ноября стало известно, что в России за сутки выявлено 6149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в медучреждения госпитализировано 1233 человека.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская