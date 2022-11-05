Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном 20 ноября
Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана по футболу состоится 20 ноября на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
"Национальная сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Матч пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе "Пахтакор", который вмещает 33,5 тысячи зрителей", — сказано в записи.
Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. В РФС добавили, что Россия и Узбекистан впервые сыграют друг против друга.
А перед этим сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Сайт РФС