Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном 20 ноября

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана по футболу состоится 20 ноября на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

"Национальная сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Матч пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе "Пахтакор", который вмещает 33,5 тысячи зрителей", — сказано в записи.

Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. В РФС добавили, что Россия и Узбекистан впервые сыграют друг против друга.