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5 ноября, 09:26

Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном 20 ноября

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана по футболу состоится 20 ноября на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

"Национальная сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Матч пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе "Пахтакор", который вмещает 33,5 тысячи зрителей", — сказано в записи.

Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. В РФС добавили, что Россия и Узбекистан впервые сыграют друг против друга.

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А перед этим сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Сайт РФС

Артур Лапсаков

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