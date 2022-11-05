Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме

Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого поджигателя ночного клуба "Полигон" в Костроме. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД по области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлёкшего за собой пожар и гибель людей", — говорится в сообщении.