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5 ноября, 09:38

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме

Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого поджигателя ночного клуба "Полигон" в Костроме. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД по области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлёкшего за собой пожар и гибель людей", — говорится в сообщении.

В настоящее время им занимаются следственные органы. Пресс-служба СК РФ в телеграм-канале сообщила, что подозреваемый использовал пиротехнические средства. Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства гибели людей при пожаре. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

СК показал последствия крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

СК показал последствия крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.

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Telegram-канал ГУ МЧС России по Костромской области

Светлана Оперук

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