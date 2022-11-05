На Красной площади развернули музей в честь 81-й годовщины военного парада 1941 года
В честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве развернули интерактивный музей. В распоряжении Лайфа оказалось видео с обстановкой в центре столицы.
Интерактивный музей на Красной площади. Видео © LIFE
На площади разместили танки, военные самолёты и вооружения советских времён. Для посетителей развесили тематические плакаты и поставили интерактивные экраны. А ещё желающим предлагается вспомнить поимённо москвичей, которые встали на защиту города в Великую Отечественную войну. Музей под открытым небом работает с 5 по 7 ноября.
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