На Красной площади развернули музей в честь 81-й годовщины военного парада 1941 года

В честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве развернули интерактивный музей. В распоряжении Лайфа оказалось видео с обстановкой в центре столицы.

Интерактивный музей на Красной площади. Видео © LIFE

На площади разместили танки, военные самолёты и вооружения советских времён. Для посетителей развесили тематические плакаты и поставили интерактивные экраны. А ещё желающим предлагается вспомнить поимённо москвичей, которые встали на защиту города в Великую Отечественную войну. Музей под открытым небом работает с 5 по 7 ноября.