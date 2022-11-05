На Украине граждан призвали не жаловаться на отключение света

Гражданам Незалежной следует правильно экономить электроэнергию. С таким призывом выступил Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. В телеграм-канале ведомство дало советы, что делать в нынешних условиях.

"Экономить электроэнергию независимо от региона, чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Сознательно уменьшить употребление электроэнергии в целом, а не только в часы пиковых нагрузок", — сказано в сообщении Центра.

В ведомстве уточнили, что нерезультативно ограничивать использование электричества лишь в том регионе, где предусмотрены графики отключений. Также украинцев призвали не жаловаться на дефицит энергии, в том числе в социальных сетях. Гражданам посоветовали верить, что эти проблемы их не коснутся, и надеяться на власть, которая заботится о людях.