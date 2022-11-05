Российские войска уничтожили более 140 бойцов ВСУ на Купянском направлении

За сутки российские военные уничтожили более 140 бойцов ВСУ на Купянском направлении, отразив безуспешные попытки атак противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение", — рассказал он.

Кроме 140 человек личного состава российские военные уничтожили три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.