Врач назвала семь предметов, которые обязательно должны быть в аптечке школьника

В школьном рюкзаке у ребёнка обязательно должна быть идеальная аптечка, состоящая из семи вещей. Об этом Лайфу рассказала педиатр медцентра "Андреевские больницы Неболит" Ирина Назарова.

"Парацетамол — первое средство от простуды. "Називин" — капли от заложенности носа. Бактерицидный пластырь, марлевый бинт, детский "Стрепсилс" от боли в горле, антисептическая спиртовая салфетка и медицинская маска", — перечислила врач.

Она добавила, что аптечку школьников можно дополнять в зависимости от времени года. Например, в весенний сезон цветения следует добавить препарат от аллергии. В случае если ребёнок собирается принять участие в спортивном соревновании, можно положить эластичный бинт и антисептик, например хлоргексидин.

Особенно важно обеспечивать лекарствами детей с хроническими заболеваниями. Например, в аптечке у школьника с бронхиальной астмой должен быть ингалятор и антигистаминные средства.

"Таким образом, ваш ребёнок благодаря идеальной аптечке школьника будет надёжно защищён от непредвиденных обстоятельств и неблагоприятных факторов в течение всего времени пребывания в школе", — заключила эксперт.