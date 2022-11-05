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5 ноября, 10:43

В Петербурге грабитель с ножом унёс с АЗС 27 тысяч рублей и сигареты

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на АЗС

На юге Северной столицы в Купчино мужчина с ножом напал на автозаправку в районе Октябрьской набережной. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошёл рано утром в минувшую пятницу, 4 ноября. Угрожая кассиру АЗС ножом, злоумышленник похитил 27 тысяч рублей и сигареты, а затем сорвал с шеи женщины золотую цепочку и отобрал смартфон.

Однако преступнику не удалось долго скрываться на свободе. По горячим следам он был задержан сотрудниками полиции около дома на Софийской улице. По факту произошедшего возбуждено дело о разбойном нападении.

В Екатеринбурге подросток решил напасть на школу с топором и травматом

В Екатеринбурге подросток решил напасть на школу с топором и травматом

Ранее Лайф сообщал, что школьник из Симферополя изрезал ножом одноклассника из-за победы в беге. Проигравший потребовал от одноклассника извиниться за это на коленях, но тот отказался и продолжил заниматься своими делами. Когда они остались в классе одни, школьник достал холодное оружие и напал со спины на оппонента.

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"МВД Медиа"

Наталья Исакова

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