В Петербурге грабитель с ножом унёс с АЗС 27 тысяч рублей и сигареты

На юге Северной столицы в Купчино мужчина с ножом напал на автозаправку в районе Октябрьской набережной. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошёл рано утром в минувшую пятницу, 4 ноября. Угрожая кассиру АЗС ножом, злоумышленник похитил 27 тысяч рублей и сигареты, а затем сорвал с шеи женщины золотую цепочку и отобрал смартфон.

Однако преступнику не удалось долго скрываться на свободе. По горячим следам он был задержан сотрудниками полиции около дома на Софийской улице. По факту произошедшего возбуждено дело о разбойном нападении.