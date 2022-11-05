Назван топ-3 самых полезных овощей

Кандидат медицинских наук и исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Светлана Павличенко перечислила овощи, которые по праву можно назвать самыми полезными в мире. Слова специалиста приводит издание "Газета. ru".

Так, в первую очередь медик советует обратить особое внимание на листовую зелень, включающую в себя салат, шпинат, рукколу и кейл. В них содержится много железа, магния, кальция, а также витамины А, С, Е, отвечающие за ускорение восстановительных процессов в организме. По словам Павличенко, листовая зелень способствует улучшению состояния сосудов и работы сердца. Также овощи этой группы незаменимы в профилактике диабета второго типа и рака кишечника. Второй полезный овощ, являющийся источником растительного белка и клетчатки, — это брокколи. В нём содержатся витамины группы В, а также фолиевая кислота — незаменимый витамин для будущих мам.

"Вещество глюкорафан в составе брокколи при температурной обработке преобразуется в антиоксидант сульфорафан, обладающий мощным противораковым эффектом. Хром в составе брокколи помогает регулировать уровень сахара в крови, защищая от диабета второго типа", — добавила Павличенко.

И, наконец, третьим полезнейшим овощем считается лук. Благодаря большому количеству антиоксидантов он помогает бороться с инфекциями и стимулирует иммунитет. Также лук улучшает пищеварение, регулирует уровень глюкозы в крови и не вызывает резких скачков сахара. Помимо этого, данный овощ помогает организму лучше усваивать питательные вещества из продуктов, особенно цинк и железо, резюмировала специалист.