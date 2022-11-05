Генсек НАТО Столтенберг: Риски приостановки зерновой сделки сохраняются

Риски приостановки работы зернового коридора всё ещё существуют, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Риски будут сохраняться", — сказал он в интервью телеканалу NTV.

По словам Столтенберга, для борьбы с голодом украинское зерно должно поступать в различные страны, а сама сделка имеет огромное значение.