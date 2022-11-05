Генсек НАТО Столтенберг: Риски приостановки зерновой сделки сохраняются
Риски приостановки работы зернового коридора всё ещё существуют, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Риски будут сохраняться", — сказал он в интервью телеканалу NTV.
По словам Столтенберга, для борьбы с голодом украинское зерно должно поступать в различные страны, а сама сделка имеет огромное значение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оценит результативность выполнения зерновой сделки перед её продлением. В нынешнем формате она продолжит действовать до 19 ноября.
Напомним, 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. 31 октября Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море. А 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины.
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