Подозреваемый в убийстве и расчленении супруги 89-летний москвич не признаёт вину
Подозреваемый в убийстве и расчленении супруги на северо-западе Москвы 89-летний мужчина отрицает причастность к преступлению. Об этом Лайфу рассказал адвокат пенсионера.
Адвокат расчленившего супругу москвича заявил, что его подзащитный отрицает вину в расправе. Видео © LIFE
"Вину он отрицает. <...> Следователем задаётся вопрос: "Каким образом тело [супруги] находится в квартире", он отвечает: "Я не знаю", — рассказал защитник, отвечая на вопросы журналистов.
Адвокат также отметил, что у его подзащитного есть высшее образование, он является техническим специалистом в области химии. Алкогольную деградацию личности пенсионера защитник не заметил. Тем не менее следователи будут проводить различные экспертизы. Также известно, что подозреваемый прожил с супругой довольно долгое время, у них есть общая дочь.
Напомним, фрагменты человеческого тела были обнаружены у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По нашим данным, останки принадлежат 50-летней женщине. В квартире у 89-летнего супруга были найдены другие части тела погибшей.
LIFE