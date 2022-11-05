Подозреваемый в убийстве и расчленении супруги 89-летний москвич не признаёт вину

Подозреваемый в убийстве и расчленении супруги на северо-западе Москвы 89-летний мужчина отрицает причастность к преступлению. Об этом Лайфу рассказал адвокат пенсионера.

Адвокат расчленившего супругу москвича заявил, что его подзащитный отрицает вину в расправе. Видео © LIFE

"Вину он отрицает. <...> Следователем задаётся вопрос: "Каким образом тело [супруги] находится в квартире", он отвечает: "Я не знаю", — рассказал защитник, отвечая на вопросы журналистов.

Адвокат также отметил, что у его подзащитного есть высшее образование, он является техническим специалистом в области химии. Алкогольную деградацию личности пенсионера защитник не заметил. Тем не менее следователи будут проводить различные экспертизы. Также известно, что подозреваемый прожил с супругой довольно долгое время, у них есть общая дочь.