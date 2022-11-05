Карпин останется во главе сборной России до лета 2024 года
РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Карпиным до лета 2024 года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до 2024 года. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
"Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года", — сказано в записи.
Кроме того, Карпину и его помощникам согласовали дальнейшую возможность совмещать должности в сборной и футбольном клубе "Ростов". Тренер поблагодарил РФС за предложение, а также руководство ростовчан, согласившееся на совмещение постов.
"Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям", — отметил он.
Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Напомним, в ближайший месяц сборная России проведёт два товарищеских матча. 17 ноября в Душанбе национальная команда встретится с Таджикистаном, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном. Этот поединок станет первым в истории между двумя странами.
Сайт РФС