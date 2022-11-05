ВСУ потеряли свыше 80 бойцов в ходе безуспешных атак на Николаевско-Криворожском направлении
Российские военные отразили атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив при этом более 80 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населённых пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией противнику было нанесено огневое поражение. Так, за минувшие сутки на данном направлении также было уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, принадлежащие ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ракетным ударом поразили штаб иностранных наёмников под Николаевом. А ещё, по данным Минобороны, за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ в районах ДНР и Николаевской области.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine