Российские военные ликвидировали более 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные ликвидировали более 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля", — сообщил он.
Конашенков добавил, что противник поражён вблизи населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР. По его словам, это произошло благодаря огню артиллерии и активным действиями российских штурмовых групп.
Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 140 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Также ВС РФ уничтожили три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ