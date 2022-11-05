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5 ноября, 11:21

Российские военные ликвидировали более 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные ликвидировали более 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля", — сообщил он.

Конашенков добавил, что противник поражён вблизи населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР. По его словам, это произошло благодаря огню артиллерии и активным действиями российских штурмовых групп.

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Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 140 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Также ВС РФ уничтожили три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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