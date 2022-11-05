Авиация, ракетчики и артиллерия РФ поразили более 270 целей ВСУ за сутки

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили свыше 270 целей Вооружённых сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка Нацгвардии Украины. В районах населённых пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области удары пришлись по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ.

"Также [поражены] 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах", — сказал он в ходе брифинга.

В районе Белогорки была уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе Новониколаевки Херсонской области — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, добавил Конашенков. Истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 в районе села Великоалександровка Николаевской области.