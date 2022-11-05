Российские войска уничтожили более 60 украинских военных на Краснолиманском направлении

За сутки на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ. Таким образом, были сорваны атаки трёх ротных тактических групп противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении сорваны атаки трёх ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск и огнём артиллерии противнику нанесено поражение", — заявил представитель ведомства.

​Российские войска также уничтожили танк противника, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.