Названы три необычные практики, которые помогут сберечь ментальное здоровье

В критической или панической ситуации есть несколько способов повлиять на своё психологическое состояние. О них Лайфу рассказала психолог, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Олеся Толстухина.

Во-первых, можно начать воспитывать в себе привычку ментализации. Это способность представлять своё состояние на уровне сознания и состояния других людей.

Чтобы начать эту практику, нужно задать себе четыре вопроса: — Что я сейчас чувствую? — В связи с чем я это чувствую? — Какие мысли и обстоятельства приводят к тому, что я это чувствую? — Каков источник этих мыслей и обстоятельств или что приводит либо привело меня к этим мыслям?

"Так вы анализируете своё состояние в данной конкретной ситуации. Такая практика позволяет увидеть те "рельсы", по которым обычно катится наше сознание, распознать шаблоны. Практика помогает обнаружить, что какие-то мысли уже несостоятельны и неполезны вам самим. Вы научитесь слышать и понимать себя и других людей", — рассказала Лайфу Олеся Толстухина.

Вторая привычка — это "включение" в физическую активность, практика переключения с переживаний, забот и мыслей на простые действия. По словам эксперта, один и тот же нейрон в нашем организме может отвечать как за распознавание классической музыки, так и за рутинные действия. Сосредотачиваясь на той или иной деятельности, человек автоматически смещает фокус внимания с тревожных мыслей.

Третья привычка — медитация как дыхательная расслабляющая практика. Эта техника восстанавливает баланс вегетативной нервной системы, отмечает психолог. Новичкам могут помочь различные приложения. Сначала может что-то не получаться, главное — не бросать, а учиться раз за разом. И ещё один пункт, не менее важный, о котором не стоит забывать, — это правильное питание, то есть его настройка. Кто разбирается в еде, тот в состоянии оказаться более сильным и выносливым.