Российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины в районе Купянска

Российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в районе Купянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Купянск Харьковской области поражён пункт управления СБУ", — сказал он.

Конашенков уточнил, что удары наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ.