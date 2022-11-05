Российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины в районе Купянска
Российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в районе Купянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Купянск Харьковской области поражён пункт управления СБУ", — сказал он.
Конашенков уточнил, что удары наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ.
Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8. Вместе с тем Вооружённые силы России перехватили 27 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ