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Опубликовано 5 ноября 2022, 11:50

Российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины в районе Купянска

Российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в районе Купянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Купянск Харьковской области поражён пункт управления СБУ", — сказал он.

Конашенков уточнил, что удары наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

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Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8. Вместе с тем Вооружённые силы России перехватили 27 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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