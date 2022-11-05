В Херсонской области сообщили об активной работе артиллерии
Стремоусов: Артиллерия активно работает на Херсонском направлении
На Херсонском направлении активно работает артиллерия. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сейчас жёстко работает артиллерия на Херсонском направлении", — написал он.
По словам Стремоусова, в области слышны одиночные разрывы, а также реактивная система залпового огня. Он подчеркнул, что за последнюю неделю аналогичная активность проявилась впервые.
Стремоусов 3 ноября сообщал, что в Херсонской области нет большого скопления ВСУ на линии фронта. При этом все попытки противника отражаются российскими военными.
ТАСС / Станислав Красильников