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5 ноября, 11:39

В Херсонской области сообщили об активной работе артиллерии

Стремоусов: Артиллерия активно работает на Херсонском направлении

На Херсонском направлении активно работает артиллерия. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Сейчас жёстко работает артиллерия на Херсонском направлении", — написал он.

По словам Стремоусова, в области слышны одиночные разрывы, а также реактивная система залпового огня. Он подчеркнул, что за последнюю неделю аналогичная активность проявилась впервые.

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Украинские силовики обстреляли село Забарино под Херсоном

Стремоусов 3 ноября сообщал, что в Херсонской области нет большого скопления ВСУ на линии фронта. При этом все попытки противника отражаются российскими военными.

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ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук

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