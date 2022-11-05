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Опубликовано 5 ноября 2022, 11:48

Российские истребители сбили МиГ-29 Украины в Николаевской области

Истребители России сбили украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Произошло это в районе села Великоалександровка, уточнил он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что авиация, ракетчики и артиллерия РФ поразили более 270 целей ВСУ за сутки. Кроме того, в Херсонской области были уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция ЗРК С-300.

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Flickr / Andrei Dmitriev

Артур Лапсаков
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