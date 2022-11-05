"План США провалился!": Китайцы увидели скрытое значение заявления Зеленского о саммите G20 и Путине

Читатели издания "Гуаньча" назвали плохим знаком заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не станет участвовать в саммите "Группы двадцати" (G20), если там же будет его российский коллега Владимир Путин.

"Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта", — написал один из комментаторов.

"Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!" — уверен другой.

По мнению пользователей, Зеленский преуспел лишь в одном — искренне сыграл нищего. Он постоянно просит о помощи, а затем устраивает суд тем странам, кто дал меньше. Многие подчеркнули, что Украина не состоит в группе "Большой двадцатки" и ей там не место, поэтому мало кого волнует, будет её президент на встрече или нет.