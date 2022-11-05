Суд арестовал 89-летнего москвича по делу об убийстве и расчленении супруги
Обвиняемый мужчина в зале суда. Обложка © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Суд заключил под стражу 89-летнего москвича, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом сообщает столичная прокуратура.
"С учётом позиции Хорошёвской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года", — сказано в записи.
По данным надзорного ведомства, 3 ноября мужчина в ходе ссоры с 83-летней супругой нанёс ей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи, после чего расчленил и выбросил части тела с балкона. Дочь погибшей заявила, что её родители часто ссорились. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, фрагменты человеческого тела были обнаружены у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По нашим данным, останки принадлежат женщине. В квартире у 89-летнего супруга были найдены другие части тела погибшей. А на вопрос об убийстве дедуля изобразил удивление.
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