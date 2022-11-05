Суд арестовал 89-летнего москвича по делу об убийстве и расчленении супруги

"С учётом позиции Хорошёвской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года", — сказано в записи.

По данным надзорного ведомства, 3 ноября мужчина в ходе ссоры с 83-летней супругой нанёс ей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи, после чего расчленил и выбросил части тела с балкона. Дочь погибшей заявила, что её родители часто ссорились. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.