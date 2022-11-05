Стало известно, кто вместо Ле Пен возглавил "Национальное объединение"
Главой "Национального объединения" вместо Ле Пен стал 27-летний депутат Европарламента
Новым главой ультраправой партии "Национальное объединение" в нижней палате парламента Франции вместо Марин Ле Пен стал 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Согласно результатам внутрипартийного голосования, молодой политик одержал победу, набрав 84,84% голосов, в то время как его конкурент — мэр города Перпиньян Луи Алио — 15,16%. Таким образом, Барделла сменил на этом посту Ле Пен, которая руководила партией с 2011 года.
В конце июня 54-летняя Ле Пен объявила об уходе с поста лидера партии "Национальное объединение". Ещё тогда она уточнила, что хочет сосредоточиться на депутатской группе фракции.
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