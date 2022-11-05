Бывший айдаровец объяснил, как в нацбатальоне расправлялись с неугодными бойцами
Бывший айдаровец Сероус: Неугодных командованию бойцов в нацбатальоне уничтожали
Отбывающий наказание в колонии строгого режима боец "Айдара" Денис Сероус с позывным Аватар рассказал, что внутри нацбатальона есть практика уничтожения неугодных бойцов. Его слова приводит телеканал "Звезда".
Отбывающий наказание представитель "Айдара" рассказал, как в нацбатальоне расправлялись с неугодными бойцами. Видео © Телеканал "Звезда"
Подобные ситуации случались на фоне делёжки денег, распределением которых в "Айдаре" занимались определённые командиры, зачастую бравшие себе слишком много, что возмущало других участников. Когда один из них решил сдать спецслужбам командира с позывным Рубеж, его устранили.
"Боец пошёл купаться, спустя полчаса произошёл взрыв. <...> [Сказали] с девушкой поругался и пошёл покончил жизнь самоубийством. Его ликвидировали", — признался Сероус.
За время, пока Аватар проходил службу, он слышал о четырёх подобных "несчастных случаях" с другими представителями нацбатальона.
Ранее Лайф писал, что российские следователи обнаружили пыточную тюрьму "Айдара" в бывшем мясном цеху в ЛНР. Территория базы укреплена, обнесена бетонным забором с колючей проволокой, имеется несколько огневых позиций. Камеры для задержанных оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях.
Кадр видео Телеканал "Звезда"