Бывший айдаровец объяснил, как в нацбатальоне расправлялись с неугодными бойцами

Отбывающий наказание в колонии строгого режима боец "Айдара" Денис Сероус с позывным Аватар рассказал, что внутри нацбатальона есть практика уничтожения неугодных бойцов. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Отбывающий наказание представитель "Айдара" рассказал, как в нацбатальоне расправлялись с неугодными бойцами. Видео © Телеканал "Звезда"

Подобные ситуации случались на фоне делёжки денег, распределением которых в "Айдаре" занимались определённые командиры, зачастую бравшие себе слишком много, что возмущало других участников. Когда один из них решил сдать спецслужбам командира с позывным Рубеж, его устранили.

"Боец пошёл купаться, спустя полчаса произошёл взрыв. <...> [Сказали] с девушкой поругался и пошёл покончил жизнь самоубийством. Его ликвидировали", — признался Сероус.

За время, пока Аватар проходил службу, он слышал о четырёх подобных "несчастных случаях" с другими представителями нацбатальона.