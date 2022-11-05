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Опубликовано 5 ноября 2022, 12:47

Бывший айдаровец объяснил, как в нацбатальоне расправлялись с неугодными бойцами

Бывший айдаровец Сероус: Неугодных командованию бойцов в нацбатальоне уничтожали

Отбывающий наказание в колонии строгого режима боец "Айдара" Денис Сероус с позывным Аватар рассказал, что внутри нацбатальона есть практика уничтожения неугодных бойцов. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Отбывающий наказание представитель "Айдара" рассказал, как в нацбатальоне расправлялись с неугодными бойцами. Видео © Телеканал "Звезда"

Подобные ситуации случались на фоне делёжки денег, распределением которых в "Айдаре" занимались определённые командиры, зачастую бравшие себе слишком много, что возмущало других участников. Когда один из них решил сдать спецслужбам командира с позывным Рубеж, его устранили.

"Боец пошёл купаться, спустя полчаса произошёл взрыв. <...> [Сказали] с девушкой поругался и пошёл покончил жизнь самоубийством. Его ликвидировали", — признался Сероус.

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За время, пока Аватар проходил службу, он слышал о четырёх подобных "несчастных случаях" с другими представителями нацбатальона.

Ранее Лайф писал, что российские следователи обнаружили пыточную тюрьму "Айдара" в бывшем мясном цеху в ЛНР. Территория базы укреплена, обнесена бетонным забором с колючей проволокой, имеется несколько огневых позиций. Камеры для задержанных оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях.

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Кадр видео Телеканал "Звезда"

Артур Лапсаков
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