Врач перечислила продукты, которые можно есть вечером, чтобы хорошо спать

Не всегда вечерний перекус может негативно сказаться на сне, некоторые продукты, наоборот, помогают лучше спать. Их перечислила врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист рассказала, что в качестве снотворного можно использовать мёд и молочные продукты.

"Молочные продукты (йогурт, молоко и нежирный, молодой сыр) содержат триптофан — вещество, помогающее выработке мелатонина, гормона сна, и "снотворный" кальций. Он стабилизирует нервные импульсы, в том числе в головном мозге, то есть может избавить от беспокойных мыслей", — сказала диетолог сайту kp.ru.

Также она посоветовала для улучшения сна съедать бутерброды на зерновом хлебе с кусочком индейки. Помогут и финики, бананы, миндаль, травяные чаи, мисо-суп, а также стакан вишнёвого сока. Эти продукты могут повысить выработку мелатонина, отметила врач.

Денисенко указала, что лучше всего принимать пищу за два-три часа до сна, не есть жареное, жирное, печёное и острое. Также стоит отказаться от алкоголя, кофе и сладкого перед тем, как идти спать. В случае, если проблему со сном не получается решить самостоятельно, врач рекомендовала обязательно обратиться к специалисту.