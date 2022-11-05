Виновник пожара в клубе Костромы несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы
Число пострадавших в результате пожара в Костроме увеличилось до девяти
В результате пожара в клубе "Полигон" в Костроме пострадало девять человек. Об этом заявили в региональном Департаменте здравоохранения. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших.
"Всего на этот час за медпомощью обратилось девять человек. Все на амбулаторном этапе, в стационаре ни одного человека нет", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Также стало известно, что задержанный по делу о пожаре несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы. Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах. Выстрелы привели к пожару, который распространился по зданию очень быстро.
Некоторые СМИ сообщают, что в результате пожара уничтожены салон красоты и бар поблизости.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.
LIFE