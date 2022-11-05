Виновник пожара в клубе Костромы несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы

В результате пожара в клубе "Полигон" в Костроме пострадало девять человек. Об этом заявили в региональном Департаменте здравоохранения. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших.

"Всего на этот час за медпомощью обратилось девять человек. Все на амбулаторном этапе, в стационаре ни одного человека нет", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также стало известно, что задержанный по делу о пожаре несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы. Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах. Выстрелы привели к пожару, который распространился по зданию очень быстро.