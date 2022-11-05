В Косове сербы массово вышли из всех институтов власти

Сербы вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Об этом в субботу журналистам сообщил лидер сербов из Косова и Метохии председатель партии "Сербский список" Горан Ракич. Трансляцию со встречи сербских представителей в городе Звечан вёл телеканал Pink.

"Мы, политические представители сербов с севера Косова и Метохии, после сегодняшнего заседания единогласно приняли решение призвать Приштину к уважению международного права, Брюссельских соглашений. Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косова, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова", — заявил Ракич.

Он добавил, что эти решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не отзовёт незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов. Горан Ракич также подал в отставку с поста министра правительства.

Затем об отставке сообщили сербские депутаты, судьи, а также главы муниципалитетов. А сербские руководители полиции во время заседания сняли с себя форму и погоны Косова.