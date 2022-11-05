В Косове сербы массово вышли из всех институтов власти
Сербы вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Об этом в субботу журналистам сообщил лидер сербов из Косова и Метохии председатель партии "Сербский список" Горан Ракич. Трансляцию со встречи сербских представителей в городе Звечан вёл телеканал Pink.
"Мы, политические представители сербов с севера Косова и Метохии, после сегодняшнего заседания единогласно приняли решение призвать Приштину к уважению международного права, Брюссельских соглашений. Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косова, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова", — заявил Ракич.
Он добавил, что эти решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не отзовёт незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов. Горан Ракич также подал в отставку с поста министра правительства.
Затем об отставке сообщили сербские депутаты, судьи, а также главы муниципалитетов. А сербские руководители полиции во время заседания сняли с себя форму и погоны Косова.
Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно напоминал, что страна не позволит Косову стать членом ООН, пока он является её лидером.
Getty Images / Ferdi Limani