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5 ноября, 13:02

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ

"Спартак" в гостевом матче сыграл вничью с клубом "Сочи" в 16-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Уже на седьмой минуте счёт в поединке открыл игрок красно-белых Квинси Промес, однако под самый перерыв Кирилл Заико уравнял шансы команд. Второй тайм обошёлся без голов.

Идущий вторым "Спартак" набрал 33 очка и не смог приблизиться к лидирующему "Зениту", имеющему в активе 39 баллов. Теперь у петербургского клуба есть матч в запасе и возможность ещё увеличить отрыв. Сочинцы с 22 очками занимают девятую строчку в таблице.

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Ранее Лайф писал, что "Химки" победой над "Оренбургом" прервали 11-матчевую серию без побед. В следующем туре подмосковный клуб примет "Сочи", игра пройдёт 13 ноября.

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VK / ФК "Спартак-Москва"

Артур Лапсаков

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