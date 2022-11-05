"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ

"Спартак" в гостевом матче сыграл вничью с клубом "Сочи" в 16-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Уже на седьмой минуте счёт в поединке открыл игрок красно-белых Квинси Промес, однако под самый перерыв Кирилл Заико уравнял шансы команд. Второй тайм обошёлся без голов.

Идущий вторым "Спартак" набрал 33 очка и не смог приблизиться к лидирующему "Зениту", имеющему в активе 39 баллов. Теперь у петербургского клуба есть матч в запасе и возможность ещё увеличить отрыв. Сочинцы с 22 очками занимают девятую строчку в таблице.