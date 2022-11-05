Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к главе украинского государства Владимиру Зеленскому как к сыну. По всей видимости, теперь отеческие чувства белорусского лидера в прошлом.

Лукашенко заявил, что раньше относился к Зеленскому как к сыну. Видео © Telegram / Пул № 3

"Ко мне не надо претензии предъявлять. Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там не делал! И первым, кто против нас санкции ввёл, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребёнку относился", — сказал Лукашенко на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Он также отметил, что у него абсолютно нет никакого желания отправлять войска на Украину. Однако если ВСУ ступят на территорию Белоруссии с оружием в руках, то им "мало не покажется".