В Костромской области 7 ноября объявлен траур по жертвам пожара в ночном клубе "Полигон"

В Костромской области объявили 7 ноября днём траура по жертвам пожара в ночном клубе "Полигон". Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.