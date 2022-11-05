В Костромской области 7 ноября объявлен траур по жертвам пожара в ночном клубе "Полигон"
В Костромской области объявили 7 ноября днём траура по жертвам пожара в ночном клубе "Полигон". Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.
Также на региональном телевидении и радио 7 ноября будут отменены все развлекательные передачи.
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Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается. Полиция уже задержала предполагаемого виновника, он признал вину.