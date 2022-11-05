"Охранники стояли и смотрели": Очевидица рассказала, что жертв трагедии в Костроме могло быть меньше

Очевидица трагедии в ночном клубе "Полигон" в Костроме Ирина убеждена, что жертв пожара могло быть меньше, если бы персонал клуба помогал людям эвакуироваться. Охрана заведения, по словам девушки, вела себя, мягко говоря, странно.

Очевидица считает, что жертв пожара в Костроме могло быть меньше, если бы персонал помог. Видео © Telegam / SHOT

"Если бы нам кто-то помогал, было бы легче. Охранники просто стояли и смотрели как бы на это всё. Там просто люди гибли, мы всё это видели. Вы понимаете? Мы ничего не могли сделать, вообще ничего", — приводит телеграм-канал SHOT слова Ирины.