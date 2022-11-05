"Охранники стояли и смотрели": Очевидица рассказала, что жертв трагедии в Костроме могло быть меньше
Очевидица: Жертв пожара в Костроме могло быть меньше, если бы персонал помог
Очевидица трагедии в ночном клубе "Полигон" в Костроме Ирина убеждена, что жертв пожара могло быть меньше, если бы персонал клуба помогал людям эвакуироваться. Охрана заведения, по словам девушки, вела себя, мягко говоря, странно.
Очевидица считает, что жертв пожара в Костроме могло быть меньше, если бы персонал помог. Видео © Telegam / SHOT
"Если бы нам кто-то помогал, было бы легче. Охранники просто стояли и смотрели как бы на это всё. Там просто люди гибли, мы всё это видели. Вы понимаете? Мы ничего не могли сделать, вообще ничего", — приводит телеграм-канал SHOT слова Ирины.
Девушка также утверждает, что никто из персонала не открыл посетителям запасные двери для эвакуации, во время ЧП все ломились через главный выход, из-за чего образовалась давка. Впрочем, как уже рассказывал Лайф, кто-то из гостей не растерялся: нашёл запасной выход и выломал запасную дверь, тем самым спас десятки жизней.
Напомним, что первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка.
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