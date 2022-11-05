"У нас в Дагестане всё спокойно и мирно. Я пишу тебе это письмо, и мне очень больно, потому что знаю, через что тебе приходится проходить ради нашего спокойствия. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, вернитесь живыми и невредимыми", — зачитал один из бойцов текст обращения перед сослуживцами.