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5 ноября, 13:55

"Вернитесь живыми и невредимыми": Участников спецоперации растрогало письмо школьницы из Дагестана

Трогательное письмо школьницы из Дагестана вызвало овации среди участников спецоперации

Трогательное письмо ученицы восьмого класса из дагестанского села вызвало овации у участников специальной военной операции. Видео опубликовал Союз женщин республики.

Солдат читает письмо школьницы с обращением к участникам СВО. Видео © VK / Союз женщин Дагестана

"У нас в Дагестане всё спокойно и мирно. Я пишу тебе это письмо, и мне очень больно, потому что знаю, через что тебе приходится проходить ради нашего спокойствия. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, вернитесь живыми и невредимыми", — зачитал один из бойцов текст обращения перед сослуживцами.

Девочка считает службу солдат очень трудной, но важной. Она пожелала военным крепкого дагестанского здоровья, стойкости и мужества. После прочтения все находившиеся в части военные зааплодировали, а у некоторых на глазах навернулись слёзы.

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Ранее Лайф писал, что ветераны в День народного единства пожелали победы участникам СВО. Помимо военнослужащих ветераны поздравили с праздником всех россиян, в том числе жителей освобождённых регионов, которые недавно стали частью Российской Федерации.

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Кадр видео VK / Союз женщин Дагестана

Артур Лапсаков

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