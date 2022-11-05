Участников спецоперации растрогало письмо школьницы из Дагестана
Трогательное письмо школьницы из Дагестана вызвало овации среди участников спецоперации
Трогательное письмо ученицы восьмого класса из дагестанского села вызвало овации у участников специальной военной операции. Видео опубликовал Союз женщин республики.
Солдат читает письмо школьницы с обращением к участникам СВО. Видео © VK / Союз женщин Дагестана
"У нас в Дагестане всё спокойно и мирно. Я пишу тебе это письмо, и мне очень больно, потому что знаю, через что тебе приходится проходить ради нашего спокойствия. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, вернитесь живыми и невредимыми", — зачитал один из бойцов текст обращения перед сослуживцами.
Девочка считает службу солдат очень трудной, но важной. Она пожелала военным крепкого дагестанского здоровья, стойкости и мужества. После прочтения все находившиеся в части военные зааплодировали, а у некоторых на глазах навернулись слёзы.
Ранее Лайф писал, что ветераны в День народного единства пожелали победы участникам СВО. Помимо военнослужащих ветераны поздравили с праздником всех россиян, в том числе жителей освобождённых регионов, которые недавно стали частью Российской Федерации.
Кадр видео VK / Союз женщин Дагестана