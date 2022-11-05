"Разбил окно и вытаскивал людей": Сестра рассказала о жителе Костромы, который спасал посетителей клуба "Полигон"
Житель Костромы, спасавший людей из горящего "Полигона", не стал идти в больницу с ожогами
45-летний житель Костромы Сергей Виноградов, который спасал людей из горящего ночного клуба "Полигон", получил ожоги спины и рук, но, несмотря на это, отказался идти в больницу. Об этом телеканалу "360" рассказала его сестра Екатерина.
"Сергей разбил окно и вытаскивал людей, получил ожоги", — отметила она, уточнив, что брат вместе с друзьями выводил посетителей.
Ранее Лайф уже писал про другого местного жителя, Андрея Кузьмина, который тоже не остался в стороне во время пожара. Его знакомый рассказал, что мужчина работает ювелирным закрепщиком, следит за футболом и любит команду "Динамо".
Напомним, что первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка.
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