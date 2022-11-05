"Разбил окно и вытаскивал людей": Сестра рассказала о жителе Костромы, который спасал посетителей клуба "Полигон"

45-летний житель Костромы Сергей Виноградов, который спасал людей из горящего ночного клуба "Полигон", получил ожоги спины и рук, но, несмотря на это, отказался идти в больницу. Об этом телеканалу "360" рассказала его сестра Екатерина.

"Сергей разбил окно и вытаскивал людей, получил ожоги", — отметила она, уточнив, что брат вместе с друзьями выводил посетителей.