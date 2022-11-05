Пользователи стали массово жаловаться на онемение руки от iPhone 14 Pro на зарядке

Владельцы нового iPhone 14 Pro начали массово жаловаться на проблемы с устройством. По их словам, находясь на зарядке, корпус смартфона может вызывать в руке неприятное ощущение, похожее на онемение. Большинство негативных отзывов было оставлено в китайской социальной сети Weibo, а также на YouTube.

Судя по всему, некоторые обладатели "яблочных" гаджетов даже проверили, не является ли корпус iPhone 14 Pro проводником электричества. Оказалось, что это так.

На жалобы отреагировали уже и в компании Apple. Там заявили, что ощущение онемения может быть связано с напряжением на корпусе смартфона, обычно оно является низким и не несёт никакого вреда человеческому организму. При этом с моделями iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 таких проблем нет.