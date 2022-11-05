Пользователи стали массово жаловаться на онемение руки от iPhone 14 Pro на зарядке
Владельцы нового iPhone 14 Pro начали массово жаловаться на проблемы с устройством. По их словам, находясь на зарядке, корпус смартфона может вызывать в руке неприятное ощущение, похожее на онемение. Большинство негативных отзывов было оставлено в китайской социальной сети Weibo, а также на YouTube.
Судя по всему, некоторые обладатели "яблочных" гаджетов даже проверили, не является ли корпус iPhone 14 Pro проводником электричества. Оказалось, что это так.
На жалобы отреагировали уже и в компании Apple. Там заявили, что ощущение онемения может быть связано с напряжением на корпусе смартфона, обычно оно является низким и не несёт никакого вреда человеческому организму. При этом с моделями iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 таких проблем нет.
Ранее Лайф писал, что Apple представила шестое поколение премиальной линейки планшетов iPad Pro и базовый iPad с переработанным дизайном. Разработчики оснастили iPad Pro новым чипом Apple M2, в котором восемь ядер CPU и десять графических ядер GPU. Кроме того, появилась поддержка Wi-Fi 6E с максимальной скоростью до 2,4 Гбит/с. Версия планшета с 11-дюймовым дисплеем будет стоить от 799 долларов, с 12-дюймовым — от тысячи долларов.
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