Журналиста Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве

Руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве медиагруппы.

"Похороны Светланы Бабаевой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.

Перед похоронами в траурном зале пройдут отпевание и церемония прощание, которая начнётся в 13:00.