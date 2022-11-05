Журналиста Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве
Руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве медиагруппы.
"Похороны Светланы Бабаевой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.
Перед похоронами в траурном зале пройдут отпевание и церемония прощание, которая начнётся в 13:00.
Напомним, о гибели Светланы Бабаевой стало известно 28 октября. Трагедия произошла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналист занималась военно-спортивной стрельбой, в неё попала шальная пуля. Бабаевой было 50 лет.
ТАСС / Андрей Епихин