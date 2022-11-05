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5 ноября, 13:11

Журналиста Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве

Руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве медиагруппы.

"Похороны Светланы Бабаевой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.

Перед похоронами в траурном зале пройдут отпевание и церемония прощание, которая начнётся в 13:00.

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Напомним, о гибели Светланы Бабаевой стало известно 28 октября. Трагедия произошла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналист занималась военно-спортивной стрельбой, в неё попала шальная пуля. Бабаевой было 50 лет.

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ТАСС / Андрей Епихин

Светлана Оперук

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