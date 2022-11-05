"Его речь стала опасной": Американцы пришли в ужас из-за шутки Байдена про дробовик

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед избирателями в Калифорнии заявил, что готов использовать дробовик для предотвращения рецессии в стране. Однако его шутку не оценили читатели газеты New York Post. Они потребовали объявить американскому лидеру импичмент.

"Байдену следует объявить импичмент — его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит", — написал один из комментаторов.

В большинстве случаев пользователи говорили про психическое состояние Байдена, называя его сумасшедшим и катастрофой мирового масштаба. По их словам, у американского лидера "не все дома", поэтому его стоит посадить в подвал, чтобы "не пугал народ". Кто-то предложил более гуманный способ — отправить на пенсию, пока он на самом деле кого-то не застрелил.

"Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение — импичмент", — подытожили пользователи.