В Челябинске неадекват вытолкнул школьников из маршрутки

В Челябинске неизвестный вытолкнул подростков из маршрутки, злоумышленника сейчас разыскивают. Об этом заявили в региональном ГУ МВД РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером 3 ноября. Свидетели случившегося рассказали, что между тремя подростками в возрасте от 13 до 15 лет и буйным пассажиром был конфликт.

В Челябинске мужчина вытолкнул подростков из маршрутки. Видео © VK / Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск | Новости

"По предварительной информации, на одном из остановочных пунктов мужчина вытолкнул из салона 15-летнего подростка, затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы", — сказано в сообщении правоохранителей.

По словам местных жителей, пострадавшая сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Свидетели говорят, что другим подростком тоже была девочка. Она вместе с подругой спокойно разговаривала в автобусе, однако в какой-то момент к ним решил пристать незнакомец. Мужчина стал вести себя неадекватно, обматерил детей, а после и выкинул одного из них из транспортного средства.

Очевидцы рассказали, что вторая девочка получила пощёчины, неадекват бил её и по голове. После того как мужчина покалечил детей, он пересел в другую маршрутку. А в это время неравнодушные горожане вызывали скорую помощь и пытались помочь детям.