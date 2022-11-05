Спецслужбы России вместе с росгвардейцами задержали в ЛНР свыше 20 пособников СБУ

Спецслужбы России при поддержке бойцов Росгвардии задержали свыше 20 человек, подозреваемых в пособничестве СБУ, на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона", — приводит агентство слова осведомлённого собеседника.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел о шпионаже и госизмене. Все подозреваемые были задержаны "в освобождённых в ходе спецоперации районах ЛНР", подозреваемым светит до 20 лет лишения свободы.