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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 13:36

Спецслужбы России вместе с росгвардейцами задержали в ЛНР свыше 20 пособников СБУ

Спецслужбы России при поддержке бойцов Росгвардии задержали свыше 20 человек, подозреваемых в пособничестве СБУ, на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона", — приводит агентство слова осведомлённого собеседника.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел о шпионаже и госизмене. Все подозреваемые были задержаны "в освобождённых в ходе спецоперации районах ЛНР", подозреваемым светит до 20 лет лишения свободы.

В ЛНР задержали жителя Лисичанска за шпионаж в пользу СБУ
В ЛНР задержали жителя Лисичанска за шпионаж в пользу СБУ

А ранее за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ был задержан житель Владивостока. Согласно данным ФСБ, россиянин получал задания, собирал информацию и передавал её украинским спецслужбам, "осознавая возможность использования данных против безопасности РФ".

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Telegram/Росгвардия

Наталья Исакова
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