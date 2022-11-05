Спецслужбы России вместе с росгвардейцами задержали в ЛНР свыше 20 пособников СБУ
Спецслужбы России при поддержке бойцов Росгвардии задержали свыше 20 человек, подозреваемых в пособничестве СБУ, на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.
"Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона", — приводит агентство слова осведомлённого собеседника.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел о шпионаже и госизмене. Все подозреваемые были задержаны "в освобождённых в ходе спецоперации районах ЛНР", подозреваемым светит до 20 лет лишения свободы.
А ранее за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ был задержан житель Владивостока. Согласно данным ФСБ, россиянин получал задания, собирал информацию и передавал её украинским спецслужбам, "осознавая возможность использования данных против безопасности РФ".
Telegram/Росгвардия