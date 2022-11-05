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5 ноября, 13:25

ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону, две упали возле автовокзала

Вооружённые силы Украины обстреляли Херсон, выпустив по городу шесть ракет HIMARS в субботу днём. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

"Киевский режим в 15:25 обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS, четыре ракеты сбили подразделения ПВО", — говорится в сообщении.

При этом две ракеты упали возле автовокзала, вблизи места сбора мирных жителей Херсона для эвакуации. В настоящий момент данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

ВСУ обстреляли в Курской области два посёлка

ВСУ обстреляли в Курской области два посёлка

Накануне украинские силовики обстреляли село Забарино под Херсоном. В результате один человек погиб и двое пострадали.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Светлана Оперук

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