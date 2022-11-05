ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 13:48

Украинские силовики обстреляли церковь в Запорожской области

Рогов сообщил о прицельном ударе ВСУ по церкви в Запорожской области

Последствия атаки ВСУ в посёлке Любимовка. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Последствия атаки ВСУ в посёлке Любимовка. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Украинские войска ударили из артиллерии по церкви в посёлке Любимовка Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В селе Любимовка снаряд попал в церковь. Нацистские черти прицельно бьют по православным храмам", — написал он в телеграм-канале.

В данный момент, по словам Рогова, силами коммунальных служб и местных жителей идёт восстановление здания. Также он сообщил, что в селе Высокое в результате сегодняшнего обстрела ВСУ были повреждены окна жилых домов, спортивного и административного зданий.

Украинские силовики обстреляли село Забарино под Херсоном
Украинские силовики обстреляли село Забарино под Херсоном

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону. При этом два снаряда упали возле автовокзала, вблизи места сбора мирных жителей для эвакуации из города. Данные о разрушениях и пострадавших ещё уточняются.

BannerImage
Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar