Украинские силовики обстреляли церковь в Запорожской области
Рогов сообщил о прицельном ударе ВСУ по церкви в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ в посёлке Любимовка. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Украинские войска ударили из артиллерии по церкви в посёлке Любимовка Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В селе Любимовка снаряд попал в церковь. Нацистские черти прицельно бьют по православным храмам", — написал он в телеграм-канале.
В данный момент, по словам Рогова, силами коммунальных служб и местных жителей идёт восстановление здания. Также он сообщил, что в селе Высокое в результате сегодняшнего обстрела ВСУ были повреждены окна жилых домов, спортивного и административного зданий.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону. При этом два снаряда упали возле автовокзала, вблизи места сбора мирных жителей для эвакуации из города. Данные о разрушениях и пострадавших ещё уточняются.