Украинские силовики обстреляли церковь в Запорожской области

Украинские войска ударили из артиллерии по церкви в посёлке Любимовка Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В селе Любимовка снаряд попал в церковь. Нацистские черти прицельно бьют по православным храмам", — написал он в телеграм-канале.

В данный момент, по словам Рогова, силами коммунальных служб и местных жителей идёт восстановление здания. Также он сообщил, что в селе Высокое в результате сегодняшнего обстрела ВСУ были повреждены окна жилых домов, спортивного и административного зданий.