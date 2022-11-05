В Госдуме разработали законопроект о ликвидации мобильных дорожных камер

Согласно примечанию к статье 1.5 КоАП, ответственность за нарушения водителей, зафиксированные комплексами фото- и видеофиксации, несёт владелец автомобиля, даже если за рулём был не он. По словам депутата, это нарушение презумпции невиновности.

Причём данные с мобильных камер фиксаций нарушений, переданные в ГИБДД, могут быть основанием для проверки, но не для автоматического привлечения автовладельца к административной ответственности. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет направлен в кабмин РФ 7 ноября для получения отзыва. Авторы также дополнительно обсудят документ с экспертным советом, правозащитниками. Нилов отметил, что граждане, размещающие мобильные камеры, часто и сами нарушают ПДД. По его словам, комплекс установлен некорректно и штрафует за несуществующие правонарушения. В результате выписываются 500 рублей, которые проще оплатить со скидкой 50%, а не отстаивать свою правоту.