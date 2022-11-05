В Костроме задержана глава фирмы, которая занималась работой сгоревшего клуба "Полигон"

Следователи задержали главу фирмы "Империя", которая занималась работой сгоревшего ночного клуба "Полигон" в Костроме. Об этом говорится в заявлении СК РФ в телеграм-канале.

Видео задержания предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме и главы фирмы "Империя", занимавшейся работой заведения. Видео © Telegram / Следком

"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказано в сообщении ведомства.

СК также показал кадры с задержания и допроса злоумышленников — главы фирмы и предполагаемого поджигателя. Стоит отметить, что следователи и криминалисты по-прежнему работают на месте пожара. Расследование уголовных дел по факту гибели людей продолжается.