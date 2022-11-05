В Костроме задержана глава фирмы, которая занималась работой сгоревшего клуба "Полигон"
Следователи задержали главу фирмы "Империя", которая занималась работой сгоревшего ночного клуба "Полигон" в Костроме. Об этом говорится в заявлении СК РФ в телеграм-канале.
Видео задержания предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме и главы фирмы "Империя", занимавшейся работой заведения. Видео © Telegram / Следком
"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказано в сообщении ведомства.
СК также показал кадры с задержания и допроса злоумышленников — главы фирмы и предполагаемого поджигателя. Стоит отметить, что следователи и криминалисты по-прежнему работают на месте пожара. Расследование уголовных дел по факту гибели людей продолжается.
"Разбил окно и вытаскивал людей": Сестра рассказала о жителе Костромы, который спасал посетителей клуба "Полигон"
Ранее Лайф писал, что полиция задержала предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме. По данным СК РФ, им является 23-летний мужчина. Он проходит по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Напомним, что первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка.
Новости
Школьница из Кургана решила подзаработать, но нарвалась на мошенников и "обворовала" мать
сегодня в 14:07
"Вернитесь живыми и невредимыми": Участников спецоперации растрогало письмо школьницы из Дагестана
сегодня в 13:55
В Госдуме разработали законопроект о ликвидации мобильных дорожных камер
сегодня в 13:52
Telegram /Следком