Школьница из Кургана решила подзаработать, но нарвалась на мошенников и "обворовала" мать

Мошенники украли с банковской карты жительницы Кургана более 25 тысяч рублей при попытке её дочери устроиться на подработку. Злоумышленники попросили номер карты якобы для аванса, но в итоге похитили деньги со счёта.

Сообщение с предложением заработать поступило несовершеннолетней дочери потерпевшей в одном из мессенджеров, рассказали в региональном УМВД.

"Подросток продиктовала данные своей карты, однако, по словам "менеджеров", на счету было недостаточно средств. Тогда девушка сообщила злоумышленникам данные банковской карты своей матери и пароли, пришедшие в СМС-сообщениях", — цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Когда мошенники получили нужные данные, они списали с карты 25 тысяч рублей. Девушка не рассказала об этом матери, та узнала о списании только спустя время, проверив баланс карты.