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5 ноября, 14:30

Путин утвердил поручения по вопросам создания портала пространственных данных стран СНГ

Российский лидер Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации портала пространственных данных стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств – участников Содружества Независимых Государств", — указано в сообщении.

Так, кабмину нужно утвердить план и график мероприятий по созданию соответствующей онлайн-площадки, сам ресурс должен заработать к 1 января 2025 года. Для этого Правительству РФ, в частности, необходимо обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество. За финансирование расходов на создание портала отвечает Минфин РФ.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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