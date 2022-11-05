Путин утвердил поручения по вопросам создания портала пространственных данных стран СНГ

Так, кабмину нужно утвердить план и график мероприятий по созданию соответствующей онлайн-площадки, сам ресурс должен заработать к 1 января 2025 года. Для этого Правительству РФ, в частности, необходимо обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество. За финансирование расходов на создание портала отвечает Минфин РФ.