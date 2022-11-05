Жительница Костромы лишилась цветочного бизнеса из-за пожара в ночном клубе
Жительница Костромы Ольга Димитриу при пожаре в ночном клубе потеряла свой бизнес — цветочный магазин "Флора". Он выгорел полностью, а женщина лишилась миллионов рублей.
Жительница Костромы лишилась цветочного магазина из-за пожара в ночном клубе. Видео © LIFE
"Всю мою большую долгую жизнь был бизнес. Теперь начинаем с нуля, с минуса. Пошёл огонь с крыши, за два часа всё разгорелось хорошо. Пластик горит прекрасно", — сказала Ольга.
Женщина приехала на место ЧП ночью и видела посетителей клуба, которые потеряли друзей. Некоторые выражали Ольге соболезнования из-за утраты бизнеса, однако сама женщина больше переживает из-за погибших людей. Она также отметила, что некоторое время назад хотела переехать в помещение рядом с магазином, но потом передумала. И это решение, по сути, спасло ей жизнь.
Напомним, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.
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