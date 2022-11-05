Жительница Костромы лишилась цветочного бизнеса из-за пожара в ночном клубе

"Всю мою большую долгую жизнь был бизнес. Теперь начинаем с нуля, с минуса. Пошёл огонь с крыши, за два часа всё разгорелось хорошо. Пластик горит прекрасно", — сказала Ольга.

Женщина приехала на место ЧП ночью и видела посетителей клуба, которые потеряли друзей. Некоторые выражали Ольге соболезнования из-за утраты бизнеса, однако сама женщина больше переживает из-за погибших людей. Она также отметила, что некоторое время назад хотела переехать в помещение рядом с магазином, но потом передумала. И это решение, по сути, спасло ей жизнь.