Врач перечислила опасные последствия употребления полуфабрикатов

Употребление полуфабрикатов может привести к повышению уровня холестерина в крови и заражению паразитами. Об этом рассказала врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса "НаПоправку" Елизавета Бинцаровская. Она заявила, что для производства таких продуктов часто используют некачественное мясо и добавляют субпродукты.

"Также обычно эти продукты жарятся в большом количестве масла. Эти факторы повышают количество насыщенных жиров в рационе, что увеличивает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала специалист "Газете.ru".

Кроме того, питание такими продуктами повышает риск заражения опасными микроорганизмами, а также паразитами, заявила врач. Особенно это касается рыбных полуфабрикатов. По словам эксперта, некоторые бактерии и яйца гельминтов выживают даже при низких температурах. Чтобы минимизировать риск, нужно внимательно изучать срок годности и проводить тщательную термическую обработку.

Бинцаровская считает, что такую еду нельзя есть чаще чем раз в неделю. Частое употребление полуфабрикатов, кроме прочего, может обострить заболевания ЖКТ, стать причиной изжоги, обострения панкреатита и холецистита.

Кроме того, употребление полуфабрикатов может привести к ожирению. Низкое содержание клетчатки, большое количество насыщенных жиров, соли и специй приводят к повышенному газообразованию, росту кислотности желудочного сока. Врач посоветовала выбирать свежие продукты и готовить их самостоятельно.