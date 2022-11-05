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5 ноября, 14:29

Врач перечислила опасные последствия употребления полуфабрикатов

Терапевт Бинцаровская предупредила о риске заражения паразитами от полуфабрикатов

Употребление полуфабрикатов может привести к повышению уровня холестерина в крови и заражению паразитами. Об этом рассказала врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса "НаПоправку" Елизавета Бинцаровская. Она заявила, что для производства таких продуктов часто используют некачественное мясо и добавляют субпродукты.

"Также обычно эти продукты жарятся в большом количестве масла. Эти факторы повышают количество насыщенных жиров в рационе, что увеличивает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала специалист "Газете.ru".

Кроме того, питание такими продуктами повышает риск заражения опасными микроорганизмами, а также паразитами, заявила врач. Особенно это касается рыбных полуфабрикатов. По словам эксперта, некоторые бактерии и яйца гельминтов выживают даже при низких температурах. Чтобы минимизировать риск, нужно внимательно изучать срок годности и проводить тщательную термическую обработку.

Врач перечислила продукты, которые можно есть вечером, чтобы хорошо спать

Врач перечислила продукты, которые можно есть вечером, чтобы хорошо спать

Бинцаровская считает, что такую еду нельзя есть чаще чем раз в неделю. Частое употребление полуфабрикатов, кроме прочего, может обострить заболевания ЖКТ, стать причиной изжоги, обострения панкреатита и холецистита.

Кроме того, употребление полуфабрикатов может привести к ожирению. Низкое содержание клетчатки, большое количество насыщенных жиров, соли и специй приводят к повышенному газообразованию, росту кислотности желудочного сока. Врач посоветовала выбирать свежие продукты и готовить их самостоятельно.

Ранее Лайф писал о том, что врач – диетолог-эндокринолог Алёна Барредо перечислила продукты, которые важно есть в холодное время года.

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Wikipedia / Lemon Tree

Илья Суриков

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