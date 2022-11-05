Скворцова заявила об отсутствии в России рисков дефицита донорской крови
В России фактически нет рисков дефицита донорской крови. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По её словам, за последние два года было дополнительно привлечено почти 50 тысяч доноров. Заготовки цельной крови увеличились на 10% за последний год, также возросло и число заготовок плазмы, достигнув 875 тысяч литров.
"Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту", — сказала она в эфире канала "Россия 24".
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ утвердило план по борьбе с гепатитом С до 2030 года. Большую часть работы начнут уже сейчас. Например, до конца 2022 года Минздрав и Фонд ОМС разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медпомощи пациентам с гепатитом С за счёт средств ОМС.
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