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Опубликовано 5 ноября 2022, 15:19

Премьер-министр Саксонии Кречмер призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры

Чем быстрее завершится конфликт на Украине, тем будет лучше. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на партийной конференции под Лейпцигом, сообщает DPA.

"Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров", — заявил Кречмер.

Он считает, что для диалога между сторонами конфликта необходимы условия, а переговоры должны быть открытыми и честными. По мнению политика, Евросоюз останется соседом России и после окончания конфликта на Украине. Необходимо будет снова вести друг с другом торговлю и поддерживать отношения, уверен он.

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Однако премьер-министр не поддерживает специальную военную операцию. Он считает, что нет никаких причин, которые могли послужить для её начала.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин не считает возможным проведение переговоров с Украиной, пока с её стороны стремление к этому отсутствует.

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Getty Images / Jens Schlueter

Илья Суриков
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