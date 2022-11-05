НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 15:19

Премьер-министр Саксонии Кречмер призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры

Чем быстрее завершится конфликт на Украине, тем будет лучше. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на партийной конференции под Лейпцигом, сообщает DPA.

"Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров", — заявил Кречмер.

Он считает, что для диалога между сторонами конфликта необходимы условия, а переговоры должны быть открытыми и честными. По мнению политика, Евросоюз останется соседом России и после окончания конфликта на Украине. Необходимо будет снова вести друг с другом торговлю и поддерживать отношения, уверен он.

В Британии рассказали, когда Запад созреет к переговорам с Россией

В Британии рассказали, когда Запад созреет к переговорам с Россией

Однако премьер-министр не поддерживает специальную военную операцию. Он считает, что нет никаких причин, которые могли послужить для её начала.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин не считает возможным проведение переговоров с Украиной, пока с её стороны стремление к этому отсутствует.

Обложка ©

Getty Images / Jens Schlueter

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров